Главу театра подозревают в постановке несуществующего спектакля за 1,4 млн руб

В Республике Хакасия директора одного из театров обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает СКР по Красноярскому краю и республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе 2022 года театр получил от минкульта региона субсидию более чем в 4,2 млн руб. на поддержку творческой деятельности для увеличения посещаемости. Директор культурного учреждения в течение прошлого года организовал оплату подготовительных мероприятий для постановки спектакля на 1,4 млн руб. и подписал акт приема-сдачи спектакля, который не был поставлен. Уточняется, что он не имел возможности провести спектакль, так как в это время в театре велись ремонтные работы.

После фигурант отчитался перед министерством о выполненных работах по постановке спектакля и проведении его платных показов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела.

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Александр Киселев