По маршруту Новочеркасск — Ростов с 11 октября начали курсировать новые автобусы

Пять новых автобусов марки Yutong приступили к перевозке пассажиров по маршруту №350/1 «Новочеркасск – Ростов-на-Дону» с 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Ростовской области.

Новые машины приобрел перевозчик ООО «АТП Донское». Общая вместимость автобусов составляет 54 места, включая 24 посадочных.

«Это комфортные низкопольные машины, в которых предусмотрены накопительные площадки, специальные места для маломобильных групп граждан и пассажиров с колясками, а также система кондиционирования салона»,— отметили в пресс-службе минтранса Ростовской области.

Анастасия Назарова