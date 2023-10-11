В московском метро столкнулись два поезда на станции «Печатники»

10 октября в 10:22 на станции метро «Печатники» московского метрополитена столкнулись два поезда, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что поезд, который следовал из депо без пассажиров, наехал на стоящий на станции поезд с пассажирами. По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека: машинист и три пассажира.

Движение поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка» остановлено. В обратном направлении поезда двигаются с увеличенными интервалами. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что движение восстановят в течение нескольких часов. Мосгортранс выделил 59 автобусов для компенсационного маршрута от метро «Дубровка» до «Люблино» с остановками у станций метро по пути: «Дубровка», «Кожуховская», «Печатники», «Волжская» и «Люблино». В московском дептрансе попросили пассажиров пользоваться БКС, Замоскворецкой линией, МЦК, МЦД D2 и другими маршрутами наземного транспорта.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте