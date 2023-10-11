Из-за ошибки застройщика в сочинской многоэтажке происходят перебои с водой

В Сочи жители многоквартирного дома на улице Пластунская обратились в городской «Водоканал» с жалобами на регулярные перебои с водой. В организации сообщили, что причиной проблемы стало возведение застройщиком дома без насоса подкачки. Однако решению вопроса, как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», мешает нежелание собственников улучшать общедомовое имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сочи «Водоканал» Фото: Сочи «Водоканал»

Ресурс в сети, питающие дом, подается с необходимыми мощностями. При этом водой могут пользоваться только 60% жителей, до верхних этажей она доходит редко.

Рабочая группа предприятия выяснила, что при возведении дома были нарушены строительные нормы и правила. Стабилизация давления холодной воды на вводе в жилой объект возможна исключительно с включением в работу подкачивающего насоса.

Представителям управляющей компании разъяснили, как усовершенствовать внутридомовую систему водоснабжения, а также рекомендовали предусмотреть мероприятия по увеличению пропускной способности сетей. Представители УК вынесли на обсуждение общедомового собрания вопрос о покупке оборудования, но жильцы отказались его рассматривать из-за дороговизны.

«Благополучное разрешение вопросов, касающихся содержания и улучшения частных сетей, общедомового имущества, лежит в зоне ответственности их собственников и производится за их счет»,— отметили в МУП Сочи «Водоканал».

Татьяна Ручкина

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