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Молодая девушка пострадала в ДТП в Гулькевичах

На улице Мостовой в Гулькевичах девушка пострадала в ДТП. Она врезалась в дерево, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Фото: Госавтоинспекция Кубани

19-летняя водитель «ВАЗ 2102» не справилась с управлением и вылетела с дороги, после чего въехала в дерево. Стаж вождения девушки — меньше года.

Пострадавшей девушке назначили амбулаторное лечение. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Вячеслав Рыжков

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