На реконструкцию моста через реку Тюй направят до 343 млн рублей

Администрация Караидельского района на конкурсе 31 октября выберет подрядчика реконструкции моста через реку Тюй между селом Новомуллакаево и деревней Муллакаево, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 343 млн руб., из них 337,8 млн руб. выделит бюджет республики, 5,15 млн руб. — бюджет района.

Работы должны быть завершены до 25 декабря 2025 года. Подрядчик должен разобрать и перенести существующий понтонный мост, устроить покрытия, дорожные знаки, ограждение, провести электроосвещение и так далее. Гарантия на мост и асфальтовое покрытие должна действовать от пяти до восьми лет.

Майя Иванова

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