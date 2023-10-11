Подросток за рулем «Мерседеса» разбился в Геленджике
Смертельная авария произошла утром 11 октября в Геленджике. Неподалеку от хутора Широкая щель подросток за рулем «Мерседеса» вылетел с дороги.
Фото: Госавтоинспекция Кубани
В пресс-службе ГИБДД рассказали, что 17-летний водитель иномарки влетел в дерево. Медики не смогли помочь юноше, он скончался.
Сейчас правоохранители выясняют, как молодой человек оказался за рулем иномарки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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