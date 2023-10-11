Власти Можги обязали демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции

Администрацию Можги обязали демонтировать рекламные конструкции, которые установили без разрешения властей, а также провести конкурсные процедуры на размещение рекламы. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского УФАС. Нарушения были установлены после обращения местной компании, в которой рассказали о возникших в городе сложностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, в организации рассказали, что администрация не проводит торги на установку рекламных конструкций, а незаконно установленные щиты не демонтируют. В ходе проверки установлено, что в последний раз торги проводились в 2020 году в отношении шести рекламных конструкций, а в течение трех лет не выдавалось разрешений на установку таких щитов. При этом администрация в самом деле не предпринимает мер по демонтажу незаконно появившихся конструкций.

Отмечается, что такое поведение приводит к невозможности законным способом распространять наружную рекламу. Администрации выдали предписание о демонтаже пяти рекламных конструкций, установленных без разрешения, а также обязали провести мероприятия по выявлению самовольно установленных щитов. Кроме того, необходимо провести торги на право заключения договоров на эксплуатацию рекламных конструкций. За нарушение закона виновному должностному лицу грозит штраф от 15 до 50 тыс. руб.