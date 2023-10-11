В Краснодаре осудили последнего из троих участников убийства пятилетней давности

Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении последнего из троих участников убийства пятилетней давности. Фигурант и двое его знакомых зарезали 25-летнего жителя Туапсинского района возле караоке-клуба в Туапсе, напомнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Ранее за совершение указанного убийства к длительным срокам лишения свободы также осуждены другие соучастники преступления – Николай Букаренко и Артур Устян. Все трое в ночь на 18 февраля 2018 года были около караоке-клуба «Артист» в Туапсе и заметили, что на улице конфликтуют их знакомый Артур Хачатурьян и убитый впоследствии Рогонян Карапето. Фигуранты, как установил суд, напали на оппнента своего знакомого и 12 раз ударили его ножом, а также множество раз ногами по голове и телу. Потерпевший от полученных травм скончался в больнице той же ночью.

Суд признал 31-летний Киркора Дагдавуряна виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). Фигуранта приговорили к 10 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы.

Вячеслав Рыжков

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