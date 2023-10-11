На обновление трамвайных путей в Казани требуется 4,5 млрд рублей

В настоящее время на обновление трамвайных путей в Казани необходимы 4,5 млрд руб. Об этом сообщает «Метроэлектротранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

По данным пресс-службы компании, своих денег предприятию хватает только на текущее содержание путей. Однако из-за износа путей снижается ресурс вагонов и увеличивается стоимость их технического обслуживания.

«Одним из ключевых факторов, влияющих на качество трамвайной инфраструктуры, является своевременный капитальный ремонт. На балансе предприятия 132 км трамвайных путей, из них с предельным износом 70 км»,— уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"