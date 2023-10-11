В Петербурге умер северодвинский художник-декоратор Виктор Фесенко

Тело художника-декоратора Виктора Фесенко, создателя декораций для Северодвинского драматического театра, обнаружили 10 октября около многоэтажки в Рыбацком в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка».

10 октября у дома в ЖК «Речной» прохожие обнаружили останки мужчины. Позднее выяснилось, что погиб 81-летний художник Виктор Фесенко. Он оставил записку, в которой сообщил об онкологическом заболевании.

Виктор Фесенко родился 4 августа 1942 года. Более 35 он прослужил в Северодвинском драматическом театре, создавая декорации для спектаклей. Среди его работ сценографические решения для спектаклей «Заповедная зона» по произведениям писателя Сергея Довлатова, «Калека с острова Инишмаан», «Самоубийца», «Последний срок», «Орфей спускается в ад», «Он играл Гамлета», «Доходное место», «Последний срок». Участвовал в множестве персональных и групповых выставок, проходивших в Москве, Архангельске, Северодвинске.

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