«ВТБ Мои Инвестиции» назвали самые интересные активы для вложений до конца года

Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на IV квартал. По мнению экспертов брокера, наибольший интерес для вложений до конца года представляют российские акции нефтегазовых компаний, ОФЗ с плавающими купонами и «замещающие» облигации.

Потенциальная совокупная доходность рынка акций РФ на горизонте 12 месяцев может составить 25,6%. Ожидаемая дивидендная доходность до конца года оценивается в ~10,3%. Индекс Мосбиржи на горизонте года (к октябрю 2024 г.) прогнозируется на уровне 3483 пунктов.

Особенный интерес, по мнению аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», на фоне относительно высоких цен на нефть и публикации сильной финансовой отчетности представляют российские акции нефтегазовых компаний. Также эксперты выделяют акции компаний финансового и технологического секторов и бумаги компаний средней и малой капитализации.

«По нашим оценкам, дивидендные выплаты по итогам первого полугодия могут составить около 1,1 трлн руб. (на акции в свободном обращении в России приходится 258,2 млрд руб.). Мы ожидаем, что осенью продолжится период объявления промежуточных дивидендов от ряда нефтегазовых компаний. Большая часть из них может быть выплачена в конце 2023 года — начале 2024-го. Кроме того, к дивидендам могут вернуться компании, которые завершат процесс редомициляции и сменят регистрацию»,— отметил инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Корнилов.

Также аналитики выделяют следующие активы:

Рублевые облигации, а именно ОФЗ с плавающими купонами. Они наиболее устойчивы к повышению процентных ставок и оперативно подстраиваются под их уровень, обеспечивая рыночную доходность. При этом двузначные доходности облигаций с постоянными купонами на горизонте инвестирования 1-2 года могут сформировать высокий потенциал для снижения этих долговых инструментов. Также целесообразно увеличить ликвидность в портфеле, инвестируя в фонды денежного рынка.

«Замещающие» облигации, текущая доходность которых составляют ~7-9% годовых. Увеличение объема размещений корпоративных и суверенных «замещающих» облигаций в IV квартале даст возможность инвесторам купить эти бумаги с привлекательной доходностью.

По оценкам аналитиков «ВТБ Мои Инвестиции», до конца 2023 года ВВП России может показать рост ~2,5%. Одним из основных факторов поддержки экономической активности станет восстановление потребительского спроса. По мнению экспертов брокера, в 2024 году динамика потребительского спроса нормализуется, по-прежнему значимым будет вклад промышленного производства.

Основные макроэкономические показатели в стратегии «ВТБ Мои Инвестиции»:

Инфляция на конец года — 6,5% г/г, в 2024 г. останется выше цели.

Ключевая ставка до конца 2023 г. может вырасти до 14,0%, а к концу 2024 г. — снизиться до 12,0%.

Средняя цена Brent в 2023 г. — 85 долл./барр., в 2024 г. — на уровне 90 долл./барр.

Средняя цена Urals в 2023 г. — 65 долл./барр., в 2024 г. — 80 долл./барр.

Цена золота в конце 2023 г. — 1 900 долл./унц., в конце 2024 г. — 2 100 долл./унц.

Курс рубля к доллару: 84,5 руб. (сред. за год), 92 руб. (на конец года);

Курс рубля к юаню: 11,3 руб. (сред. за год), 12,3 руб. (на конец года).

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