Роспотребнадзор Башкирии нашел в халяльной колбасе ДНК свинины

В колбасных изделиях с маркировкой «халяль» трех производителей: СППК «Дары Урала», ООО «Челны-мясо» и ОАО «Царицыно» обнаружили ДНК свиньи, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Башкирии в своем Telegram-канале.

На этикетках в составе колбасы указана конина, говядина и мясо птицы. Лабораторные исследования проводил Центр гигиены и эпидемиологии. Выявленные нарушения расцениваются, как «фальсификация готовой мясной продукции», отмечается в сообщении.

Управление Роспотребнадзора направило изготовителям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства России.

Майя Иванова

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