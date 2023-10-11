В Ярославской области необоснованно завышали цены на продукты питания

Прокуратура Ярославской области выявила 145 нарушений законодательства о ценообразовании на продукты питания в 2023 году, сообщили в ведомстве. Проверка проводилась с привлечением специалистов Роспотребнадзора и ФАС.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Продуктовый магазин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В ряде случаев выявлены факты экономически необоснованного завышения стоимости социально значимых товаров (греча, пшено, кукурузная крупа и др.) в отсутствие увеличения материальных затрат, связанных с процессом их приобретения и реализации»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как установила проверка, в некоторых магазинах покупателей вводили в заблуждение, указывая недостоверную информацию о весе продукта. Прокуратура нашла факты использования не прошедших поверку весов. Кроме того, были выявлены просроченные продукты. Недостатки нашли при организации работы автолавок, которые доставляют продукты в отдаленные деревни и села.

«При заключении с предпринимателями договоров на поставку товаров в них не указывались требования к качеству продаваемой продукции; минимальному перечню товаров; соответствию торговой надбавки, применяемой в «передвижных лавках» цене, по которой та же продукция реализуется в магазинах»,— сообщили в прокуратуре.

Для устранения нарушений прокуроры внесли 88 представлений, объявили 43 предостережения и возбудили 40 дел об административных правонарушениях. По данным ведомства, все обнаруженные нарушения устранены.

Антон Голицын