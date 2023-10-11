Ярославль закупит противогололедный реагент на 54 млн

Мэрия Ярославля ищет поставщика двухфазного противогололедного реагента для «Горзеленхозстроя». Начальная стоимость контракта составляет 54 млн руб. Соответствующая закупка размещена на сайте закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Ранее мэр Артем Молчанов сообщал, что в этом году город закупит двухфазный реагент «Бионорд» и противогололедный реагент для тротуаров и пешеходных дорожек. Для этих целей депутаты муниципалитета летом приняли изменения в бюджет, в рамках которых «Горзеленхозстрою» выделили дополнительные 53 млн руб.

Теперь проводится соответствующий аукцион на покупку противогололедного материала на общую сумму 54,2 млн руб. Действовать контракт будет до 19 июня. Заявки от поставщиков принимаются до 20 октября.

Алла Чижова