В Томской области накрыли нарколабораторию с 1,5 кг мефедрона

В Томской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Правоохранители задержали двух активных участников преступной группы. У них было изъято более 1,5 кг мефедрона. На месте нахождения лаборатории было обнаружено оборудование, реактивы, прекурсоры и другие вещества, необходимые для синтезирования наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). По этой статье фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства деятельности задержанных и их пособников.

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Александр Киселев