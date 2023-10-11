обновлено 11:21
В Томской области накрыли нарколабораторию с 1,5 кг мефедрона
В Томской области сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Правоохранители задержали двух активных участников преступной группы. У них было изъято более 1,5 кг мефедрона. На месте нахождения лаборатории было обнаружено оборудование, реактивы, прекурсоры и другие вещества, необходимые для синтезирования наркотиков.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере). По этой статье фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства деятельности задержанных и их пособников.