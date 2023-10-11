Пожар в общежитии КФУ мог произойти из-за неисправности электросети

Причина произошедшего накануне в общежитии КФУ пожара может быть связана с аварийным режимом работы электросети. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел накануне вечером. Сообщение о пожаре поступило в 19:50 в результате сработки автоматической пожарной сигнализации. Горение происходило в комнате на третьем этаже здания. В 20:13 открытый огонь был ликвидирован на площади 27 кв. м. Никто не погиб и не пострадал.

«Предполагаемая причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования»,— отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что скоро проведут пожарно-техническую экспертизу и она установит все детали ЧП.