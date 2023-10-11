В Ростове 12 и 13 октября будет отключаться холодная вода в центре города
Специалисты АО «Ростовводоканал» 12 октября будут проводить ремонтные работы на ул. Суворова, Соколова, Пушкинской, на ул. 26-й линии и в пер. Кривошлыковском. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающего предприятия.
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Согласно планам компании, с 08:00 до 22:00 12 октября будет отсутствовать холодное водоснабжение на в границах ул. Максима Горького — ул. Чехова — ул. Большая Садовая — пр. Ворошиловский.
Также с 08:00 12 октября до 08:00 13 октября будет отсутствовать холодная вода на участке в границах пр. Шолохова — пер. Бакинский — ул. Школьная — ул. Тюхряева — ул. Налбандяна.