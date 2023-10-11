Число самозанятых в Удмуртии достигло 72 тысяч человек

В Удмуртии по данным на 11 октября зарегистрировались больше 72 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход. При этом 19,5 тыс. стали самозанятыми в 2023 году, сообщает пресс-служба ФНС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наиболее популярными видами деятельности оказались строительство, торговля продукцией собственного производства, маркетинг и реклама, а также перевозка грузов и вождение.

Всего самозанятые сформировали 9,8 млн чеков, а суммарный доход достиг 15 млрд руб. В бюджет уплачено 462 млн руб. налога.