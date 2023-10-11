Business Class: Четыре уроженца Прикамья погибли в Израиле при атаке террористов

Четыре уроженца Пермского края погибли в ходе нападения боевиков группировки «Хамас» на Израиль. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на данные еврейского агентства «Сохнут».

Жертвами нападения стали два мужчины в возрасте до 30 лет и две женщины 37 и 59 лет. Данные погибших не приводятся.

Нападение боевиков «Хамас» на Израиль началось утром 7 октября. По данным на 11 октября, жертвами атаки террористов стали более 1,2 тыс. человек.