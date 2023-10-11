Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав 76-летней жительницы Александровска

СУ СКР по Пермскому краю обязали возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав пожилой женщины в городе Александровске Пермского края. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Ранее на странице информационного центра СКР в соцсети появилось обращение о нарушении жилищных прав 76-летней жительницы города Александровска Пермского края. Женщина длительное время проживает в аварийном доме, в котором обрушился потолок, а на стенах появились трещины. Мер к предоставлению пенсионерке благоустроенного жилья не принимается.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.