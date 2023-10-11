Пермский зоопарк не намерен приобретать слона

В пермском зоопарке не будет слона. Об этом perm.aif.ru сообщила директор зоопарка Юлия Шитова.

«По новым требованиям, эти красивые, большие животные должны жить в группе не менее трех особей. Но дело даже не в этом. Их следует содержать преимущественно на естественном грунте. В наших климатических условиях это невозможно, поскольку земля промерзает»,— пояснила Юлия Шитова.

Напомним, в пермском зоопарке слона нет с 2011 года. Тогда один из старейших слонов мира, 46-летний Джонни, скончался от инфаркта.