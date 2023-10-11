Николай Яковлев стал новым гендиректором Казанского вертолетного завода

Николай Яковлев назначен новым гендиректором Казанского вертолетного завода, входящего в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Казанского вертолетного завода Фото: Пресс-служба Казанского вертолетного завода

Он сменил на своем посту Владимира Гинсбурга, который ушел с должности по личным обстоятельствам. Последний возглавлял завод с декабря 2021 года.

Господин Яковлев проработал в сфере вертолетостроения свыше 30 лет. В частности, он работал на «Роствертоле», выпускающем боевые вертолеты Ми-24/35 и Ми-28, где дошел до должности директора по материально-техническому обеспечению. С 1 февраля этого года он занимал пост первого замгендиректора Арсеньевской авиационной компании «Прогресс», отмечают в пресс-службе.

"Ъ-Казань"