В Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева прошла XXV Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень — 2023». Итоги участия Пензенской области подвела пресс-служба регионального правительства.

В честь юбилея Минсельхоз РФ провел отраслевые конкурсы. Награды получили продукция из индейки группы компаний «Дамате», минеральная вода и ситро ООО Торговый дом «Кувака». Проекты Пензенского государственного аграрного университета получили три золотые, по две серебряные и бронзовых медали, а также две благодарности Минсельхоза РФ.

Также наградили Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Пензенской области, сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Экопрод» и фермер Иван Кузяков. Пензенская область получила гран-при «За вклад в развитие выставки».

Дарья Васенина

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