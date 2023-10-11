В Катав-Ивановском районе сорвали сроки запуска трех новых котельных

В Юрюзани Катав-Ивановского района не смогли запустить в срок три новые модульные котельные. Работу администрации муниципалитета и министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области раскритиковал губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки по горнозаводской зоне, сообщает пресс-служба правительства региона.

На неработающие котельные губернатору жаловались жители Юрюзани. Новые объекты не могут запустить в эксплуатацию из-за проблем с подводящими путями. Изначально планировалось, что котельные заработают в 2022 году, затем запуск перенесли на 2023-й. Однако отопительный сезон начался по старой схеме теплоснабжения, а ввод новых объектов в эксплуатацию перенесли на 2024 год. «Мы договаривались, чтобы в 2023 году тепло было. Где новые теплосети? Мы более полумиллиарда рублей выделяли на эту задачу. Сейчас вы уже про 2024 год говорите. В 2024 году будете про 25-й говорить. Бесконечная история у вас здесь происходит. Тем более уже котельную сделали. Подключайте и работайте»,– возмутился губернатор.

Алексей Текслер указал главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу на провал, а также раскритиковал региональный минстрой, который должен был контролировать ситуацию.

Помимо проблемных котельных губернатор побывал в школе №3 Юрюзани, которая до сих пор отапливается дровами. Также в учебном заведении постоянно отключают электричество. Глава региона поручил газифицировать здание и решить проблемы со светом.

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