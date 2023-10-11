Уралец, который изнасиловал и убил девочку, попытался освободиться из колонии

Чкаловский районный суд Екатеринбурга не удовлетворил ходатайство о смягчении наказания Валерию Улееву, который 18 лет назад изнасиловал и убил семилетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он отбывает наказание в колонии строгого режима с 2005 года.

По данным суда, в сентябре 2004 году пьяный житель поселка Верхняя Сысерть Валерий Улеев под предлогом угощения шоколадом и мороженым заманил девочку в гости, а затем изнасиловал ее и убил.

В апреле 2005 года Свердловский облсуд отправил Улеева в колонию на 19 лет и 11 месяцев. Он был признан виновным по пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть иное преступление), п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка).

На день рассмотрения судом ходатайства неотбытая Валерием Улеевым часть наказания составила 10 месяцев 23 дня. «Администрация исправительной колонии также представила в суд мнение о нецелесообразности замены неотбытой части наказания более мягким видом»,— сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, осужденный продолжит отбывать наказание в колонии, так как его поведение исправительном учреждении нестабильно. Вину в совершенном преступлении он не признал, а также не раскаивается.

Полина Хабарова

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