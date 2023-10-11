Пензенцы стали лидерами конкурса Фонда содействия инновациям

В министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области подвели итоги реализации в регионе программ Фонда содействия инновациям (ФСИ), сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники заявили, что в 2022-23 годах «Пензенская область занимает лидирующие позиции в конкурсах ФСИ по количеству победителей». В прошлом году региональные проекты получили на реализацию больше 400 млн руб.

В этом году гранты получили 32 пензенских студента — каждый по 1 млн руб. за победу в конкурсе «Студенческий стартап». Три промышленных предприятия получили свыше 60 млн руб. на развитие проектов в сфере импортозамещения и расширения производства.

«Сейчас ФСИ продолжает прием заявок на участие в конкурсах „Старт — Цифровые технологии“ и „Внедрение — Искусственный интеллект“ для предприятий и организаций и в конкурсе „УМНИК-Электроника“ для молодых исследователей», — говорится в релизе.

13 октября в пензенском технопарке «Яблочков» пройдет научно-практическая конференции «Вклад молодых ученых в инновационное развитие России». Подать заявку на участие можно до 12-го.

Дарья Васенина

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