Мэрия Стерлитамака выставила на торги памятник культуры

Администрация Стерлитамака выставила на торги административное здание, расположенное на улице Худайбердина, 15. Начальная цена продажи имущества составляет 1,9 млн руб. Итоги конкурса подведут 13 ноября, победителем конкурса будет признан участник, сделавший наиболее высокое ценовое предложение.

Здание принадлежит муниципалитету и включено в план приватизации. Объект площадью 170,9 кв. м перейдет к новому собственнику вместе с земельным участком площадью 694 кв. м.

Двухэтажное здание является объектом культурного наследия «Бавшая начальная школа». Оно построено в 1905-1907 годах в традициях деревянного зодчества, частично сохранило первоначальные конструктивные особенности.

Покупатель обязан до конца 2025 года выполнить комплекс научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ по сохранению объекта культурного наследия, предусматривающих противоаварийные работы, реставрацию и приспособление к современному использованию. До конца 2029 года необходимо завершить реставрационные работы. С момента перехода права собственности на объект он должен будет выполнять мероприятия по его охране.

Наталья Балыкова

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