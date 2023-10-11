В России планируют создать казачий мобилизационный резерв, представители которого заключат контракты с Минобороны РФ. Кроме того, все казачьи объединения могут обязать регистрироваться во Всероссийском государственном реестре казачьих обществ. Как пишет «Парламентская газета», такие поправки в федеральный закон Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.

Автором поправок стал зампредседателя Комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда. Он считает, что казаки обязательно должны быть в мобрезерве. По его словам, задача законопроекта — дать возможность Минобороны в случае необходимости привлекать к выполнению своих задач уже подготовленных казаков.

Николай Долуда отмечает, что сейчас в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» прописаны положения о формировании мобилизационного резерва, которые касаются всех жителей страны. В поправках указана привязка к казакам, которые состоят в казачьих обществах. По его словам, численность казачьего мобрезерва определит Минобороны, исходя из своих потребностей. Оно может достигать 60 тыс. человек, или примерно 40% от состоящих во Всероссийском казачьем обществе участников, годных для военной службы по возрасту и состоянию здоровья.

По законопроекту, казаки, которые захотят попасть в мобрезерв, должны будут заключить контракт с Минобороны. В случае принятия проекта, ведомство также будет подписывать с Всероссийским казачьим обществом договор на подготовку мобрезерва. На его основании войсковые атаманы заключат свои соглашения с соответствующими территориальными органами.

Поправки будут касаться только зарегистрированных казачьих организаций. Новый законопроект обяжет их в течение года со дня госрегистрации подавать данные во Всероссийский государственный реестр казачьих обществ. Если этого не сделать, организацию смогут ликвидировать. В случае отказа в регистрации общество должно в течение 90 дней устранить замечания и подать документы заново.

Татьяна Ручкина

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