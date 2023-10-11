Краевые власти передали центру «Дом Счастья» здание на 30 лет

10 октября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в открытии Центра развития детей с особенностями здоровья и поддержки семей «Дом Счастья». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Создателем центра является краевая общественная организация защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить». Здание центра расположено на шоссе Космонавтов, 181а, в Перми.

«В этом помещении “Дом Счастья” будет находиться на протяжении тридцати лет, а не десяти, как заявлялось ранее. Важно, чтобы дети и их родители могли приходить сюда заниматься сюда и чувствовали себя тепло и достойно. Намерены поддерживать все начинания создателей Центра. Благодарю бизнесменов, которые помогали благоустраивать “Янтарную комнату” и ремонтировать другие помещения. Знаю, что и родители своими руками создавали уют и оказывали помощь в создании Центра»,— рассказал глава Прикамья.

В августе 2020 года по поручению главы региона двухэтажное помещение в Индустриальном районе было передано общественной организации в безвозмездное пользование. По словам руководителя организации Анастасии Гилевой, сначала был запрос на пространство площадью 200 кв. м, однако краевые власти выделили помещение в пять раз больше — на 1 тыс. кв. м.

«Мы за это время сделали невозможное! Когда только зашли в помещения, то увидели, что даже коммунальная инфраструктура была в плачевном состоянии. Все пришлось переделывать. Нам помогали в этом партнеры, волонтеры, неравнодушные граждане. Кто-то приносил плитку или жертвовал бетон. Все это позволило сформировать наше пространство любви и добра к детям»,— рассказала Анастасия Гилева.

«Счастье жить» — это ресурсный центр, комплексное сопровождение, оказание социальных услуг и социальная адаптация детей в возрасте до 18 лет с особыми образовательными потребностями, в том числе детей-инвалидов и инвалидов детства, детей с ОВЗ, а также психологическое и информационное сопровождение их семей. В центре используются передовые подходы и технологии реабилитации и развития.