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Глава Удмуртии «пока» отказался от услуг дублера-двойника

Глава Удмуртии отказался от услуг дублера-двойника, обосновав такое решение «отсутствием потребности». С данным предложением к руководителю республики обратился житель во время прямого эфира, прошедшего в его социальных сетях.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Бречалова отметил, что до настоящее времени не задумывался над этим вопросом и не считает, что такая потребность есть. «Я посмотрю. Надеюсь, что вы как-то похожи на меня. Но пока, наверно, нет»,— заявил господин Бречалов.

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