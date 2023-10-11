Уралец отсудил у авиакомпании «Победа» более 175 тысяч за билеты в Турцию

Житель Екатеринбурга отсудил у авиакомпания «Победа» более 175 тыс. руб. за нарушение закона о защите прав потребителей из-за билетов в Турции. Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, в сентябре 2020 года семья из Екатеринбурга должна была вылететь в Анталию через Москву рейсом авиакомпании «Победа». За билеты глава семьи заплатит 80,7 тыс. руб. Однако вылет самолета был отменен в связи с технической неисправностью самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Уральцам пришлось покупать новые билеты у авиакомпании «Аэрофлот» стоимостью 79,8 тыс. руб. По возращении из путешествия екатеринбуржец обратился в «Победу» с претензией о возмещение убытков, но ее оставили без удовлетворения. Тогда он обратился в Верх-Исетский районный суд и просил взыскать с авиакомпании стоимость билетов (80,7 тыс. руб.), неустойку за нарушение сроков возмещения убытков (80,7 тыс. руб.), убытки (79,8 тыс. руб.), проценты в сумме 15,2 тыс. руб. и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.

Суд частично удовлетворил иск. «С ответчика была взыскана стоимость билетов – 80,7 тыс. руб., неустойка – 50 тыс. руб., 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 4 тыс. руб. штрафа»,— прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Не согласившись данным с решением, мужчина подал апелляционную жалобу в областной суд. Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил жалобу, увеличив размер штрафа до 40 тыс. руб., в остальном же решение районного суда осталось без изменений. Теперь авиакомпания «Победа» должна выплатить екатеринбуржцу 175,7 тыс. руб.

Дарья Сайнутдинова

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