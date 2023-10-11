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ИП из Краснодарского края не удалось оспорить законность отказа продажи 41 га земли депутатом пермского заксобрания

Арбитражный суд Краснодарского края определил оставить без изменения иск ИП Валерия Якутовича к депутату пермского заксобрания Николаю Благову. Господин Якутович намеревался оспорить односторонний отказ пермского депутата по купле-продажи земельного участка в Краснодарском крае. Об этом свидетельствует определение суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, осенью 2022 года предприниматель Валерий Якутович обратился с иском к бывшему гендиректору «Газпром газораспределение Пермь», депутату заксобрания Николаю Благову. Господин Якутович требовал признать незаконным односторонний отказ от договора купли-продажи от 22 апреля 2021 года. Согласно договору, пермский депутат обязался продать покупателю около 41 га земли на хуторе Копанской в пригороде Краснодара. Господин Благов пояснял «Ъ-Прикамье», что владеет указанной недвижимостью давно — с 2001 года, и использует ее в сельхозцелях: разводит кроликов и выращивает люцерну.

Отказ продать землю в Краснодаре, по словам депутата, связан с тем, что покупатель не выполняет условия соглашения — не оплачивает покупку. «Он уже лет пять мне голову морочит. Вот я и решил расторгнуть договор. Он был предварительным»,— пояснял депутат.

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