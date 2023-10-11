Казань вошла в тройку самых популярных городов для путешествий в ноябре

Казань оказалась в топ-3 городов России для путешествий в ноябрьские выходные. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На Казань пришлось 7% от общего числа бронирований. Возглавила рейтинг традиционно Москва с 20%. Второе место занял Санкт-Петербург с 16,5%. В топ-5 также вошли Сочи и Адлер.

Всего на долю российских городов пришлось 67% от общего количества бронирований. За рубежом же самым популярным маршрутом оказался Стамбул. На него пришлось 8,7% брони. В тройку также вошли Минск (5%) и Дубай (4,5%).

"Ъ-Казань"