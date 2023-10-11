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В Рыбинске Волжский мост закроют на восемь ночей

В Рыбинске на восемь ночей перекроют движение по Волжскому мосту из-за капитального ремонта. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: «Рыбинский мост«//«Вконтакте»

Фото: «Рыбинский мост«//«Вконтакте»

В администрации уточнили, что мост будет перекрыт с 00:10 до 5:00 с 14 по 21 октября. После 5 утра движение транспорта по мосту будет открыто.

«В ночные смены компания "ЕКС" будет выполнять бетонирование монолитных швов, бортиков монолитного мостового полотна, поперечных балок пролетного строения»,— объяснили перекрытие в администрации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «ЕКС» ремонтирует мост за 2,8 млрд руб. Финансирует ремонт федеральный бюджет. Работы по ремонту моста должны выполнить до 31 июля 2024 года.

Алла Чижова

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