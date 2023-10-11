Жители Академического района остались без воды из-за аварии на трубопроводе

В Екатеринбурге жители микрорайона Краснолесье утром 11 октября остались без холодной и горячей воды. В пресс-служба администрации Академического района рассказали, что воды отключили из-за повреждения трубопровода в районе ТЦ «Мега».

В связи с этим учеников школы отпустили по домам. СМИ сообщают, что с проблемой с водоснабжением столкнулись также в микрорайоне Химмаш и коттеджном поселке «Галактика».

Ориентировочное время включения — 19:00.

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