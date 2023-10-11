Здания пяти из семи поликлиник по ГЧП построены в Новосибирске

Группа «Вис» сообщила о завершении в Новосибирске строительства зданий пяти поликлиник, строящихся в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве с властями региона. «Три из них находятся в высокой степени готовности. В поликлиниках №2 и №7 готовность почти 100%, ожидается доставка комплексов магнитно-резонансной томографии. Задержки с их отгрузкой возникли из-за дополнительных ограничений, введенных страной-производителем в рамках санкционного режима. В поликлинике №27 завершаются строительно-монтажные работы основного цикла и благоустройство прилегающей территории»,– сообщает компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «ВИС» Фото: Группа «ВИС»

Всего в рамках соглашения строится семь поликлиник.Соглашение о государственно-частном партнерстве было заключено между властями региона и ООО «Седьмая концессионная компания» (СКК, входит в группу «Вис») в 2019 году. Изначально планировалось, что все семь объектов будут построены в 2022 году. Однако сроки переносились. В августе прошлого года СКК сообщала, что рассчитывает завершить проект в 2024 году. В июле 2022 года Газпромбанк и СКК подписали соглашения о предоставлении банковских продуктов для реализации проекта семи поликлиник на общую сумму 13,7 млрд руб. Построенные в рамках проекта поликлиники будут обслуживать более 400 тыс. человек.

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Оксана Павлова