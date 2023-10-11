Пермские приставы вернулись в край после служебной командировки в новых регионах

Три судебных пристава вернулись в Пермский край после несения службы в новых регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

«На протяжении четырех месяцев судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов принимали участие в работе ведомства на вновь присоединившихся территориях. В ходе командировки они не только следили за порядком в подразделениях службы и судах, но и обучали коллег особенностям работы в органе принудительного исполнения»,— написано на сайте ведомства.

Вернувшимся судебным приставам вручили благодарности от директора ФССП России Дмитрия Аристова. Сейчас сотрудники ведомства получили время на отдых после длительной командировки.