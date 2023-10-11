В Нижнем Тагиле огнеборцы спасли из пожара девять человек и двух собак

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС спасли из пожара девять человек и двух собак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Инцидент произошел в десятиэтажном дома на ул. Булата Окуджавы.

По данным МЧС, пожар начался на балконе одной из квартир на восьмом этаже — на площади 2 кв. м. горело домашнее имущество. Во время разведки спасатели обнаружили двух собак: первая находилась в дальней от пожара комнате, а вторая — в комнате, охваченной дымом.

Помимо животных, огнеборцы с помощью спасательных устройств помогли выбраться из дома девятерым людям. В результате инцидент пострадавших нет.

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