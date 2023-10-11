Подряд на строительство очистных сооружений на «Переходе ул. Строителей — площадь Гайдара» выиграла компания из Башкирии

Победителем конкурса на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автомобильной дороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» признано АО «Уралмостострой» из Башкирии.

Компания стала единственным участником торгов, ее заявка признана соответствующей требованиям. Стоимость контракта составит 647 млн руб.

Подрядчик должен построить подъезды и площадки к локальным очистным сооружениям, наружные сети и дождевую канализацию. Как указано в техническом задании, к работам требуется приступить с 25 октября 2023 года, сдать объект — к 7 декабря 2024 года.