Банк «Дом.РФ» хочет обанкротить экс-кандидата в губернаторы Челябинской области

В Арбитражный суд Челябинской области подано заявление о банкротстве бывшего кандидата в губернаторы, юриста Александра Лебедева. Документы направил банк «Дом.РФ». Сумма исковых требований составляет 945,2 тыс. руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Заявление пока не принято к производству.

В 2019 году Александр Лебедев выдвигался на выборы губернатора Челябинской области, но не смог собрать необходимо количество подписей муниципальных депутатов. В 2022 году в качестве самовыдвиженца пытался участвовать в дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Троицкому одномандатному округу. Но территориальная избирательная комиссия отказала Александру Лебедеву в регистрации, забраковав 30% подписей избирателей в его поддержку. Некоторое время он вел передачу «Юридическая мясоркубка» на региональном телеканале ОТВ. В сентябре 2022 года покинул Россию.

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