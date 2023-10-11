В Башкирии четыре компании получат землю в аренду без торгов

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал четыре распоряжения о предоставлении инвесторам земельных участков без проведения торгов.

Так, ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» получит в аренду земельный участок площадью 6,6 тыс. кв. м, расположенный в Калтымановском сельсовете (Иглинский район). Земли предоставлены для расширения сети автозаправочных станций компании.

ООО «Евродеталь-сервис» будет предоставлен в аренду участок площадью 3,3 га в Жуковском сельсовете (Уфимский район). Компания планирует реализовать масштабный инвестиционный проект, построив на территории автосервис для грузовых и легковых автомобилей.

ООО «Технопром» выделен земельный участок площадью 2,7 га в Демском районе Уфы вблизи деревни Мармылево. Компания намерена построить на территории станкостроительный завод. Инвестпроекту присвоен статус масштабного.

Участок площадью 5,2 га будет предоставлен ООО «Нефтекамский завод мобильных зданий». Земли расположены в Нефтекамске для реализации масштабного инвестпроекта по расширению производства.

Наталья Балыкова

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