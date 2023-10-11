«Камский кабель» – участник выставки «Рудник Урала – 2023»

С 25 по 27 октября на 8-й международной выставке современных технологий, оборудования и спецтехники для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых «Рудник Урала» предприятие «Камский кабель» представит свою продукцию для горнорудной отрасли. Отраслевое мероприятие состоится в Екатеринбурге, на базе выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

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На стенде «Камского кабеля» гости выставки смогут лично оценить качество востребованной кабельно-проводниковой продукции, разработанной для горнорудной отрасли. Предприятие производит шахтные кабели давно: «Камским кабелем» разработана обширная линейка этой продукции на напряжение от 0,6 кВ до 10 кВ, которая включает большой выбор сечений, что позволяет потребителям решать проблему комплексного соединения. Предприятие выпускает конструкции как второго класса гибкости, так и с жилами пятого класса. Все изделия проходят обязательные испытания в собственной центральной заводской лаборатории «Камского кабеля», а также в сторонних аккредитованных лабораториях.

Производственная площадка «Камского кабеля» находится в Перми, на Урале – в самом сердце российской промышленности. Предприятие много лет сотрудничает с крупными добывающими компаниями, поэтому не понаслышке знает проблемы и потребности отрасли, что позволяет своевременно предлагать решения для них.

«Рудник Урала» входит в топ-3 специализированных выставок России и является крупнейшим проектом горной тематики на Урале, а также местом прямого контакта и эффективного общения производителей, поставщиков и потребителей оборудования и технологий горнодобывающей отрасли. В этом году участниками отраслевого события станут более ста представителей из 57 городов России, Беларуси, Казахстана, Китая, которые представят на стенде оборудование и технологии для решения прикладных задач посетителей выставки.

Дата: 25–27 октября

Место: г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2 (МВЦ «Екатеринбург-Экспо»)

Время:

25 октября: 11:00–18:00

26 октября: 10:00–18:00



27 октября: 10:00–16:00

ООО «Камский кабель»