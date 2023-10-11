Семья с детьми из Краснодарского края пострадала в ДТП в Екатеринбурге
Кубанская семья из четырех человек попала в ДТП в Екатеринбурге. Их «БМВ» столкнулся с «Мерседесом» в столице Урала.
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области рассказали, что авария произошла ночью на проспекте Ленина. От удара «Мерседес» съехал с проезжей части, снес ограждения и вылетел с моста.
Пострадали несколько человек, двое из них — дети 7 и 13 лет, ехавшие в «БМВ». Во второй иномарке находились водитель и несколько пассажиров.
Позже в ведомстве сообщили, что водитель «Мерседеса» был трезв. Правоохранители сейчас выясняют, в каком состоянии находился во время ДТП второй автомобилист. Устанавливаются все детали случившегося.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram