Семья с детьми из Краснодарского края пострадала в ДТП в Екатеринбурге

Кубанская семья из четырех человек попала в ДТП в Екатеринбурге. Их «БМВ» столкнулся с «Мерседесом» в столице Урала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области рассказали, что авария произошла ночью на проспекте Ленина. От удара «Мерседес» съехал с проезжей части, снес ограждения и вылетел с моста.

Пострадали несколько человек, двое из них — дети 7 и 13 лет, ехавшие в «БМВ». Во второй иномарке находились водитель и несколько пассажиров.

Позже в ведомстве сообщили, что водитель «Мерседеса» был трезв. Правоохранители сейчас выясняют, в каком состоянии находился во время ДТП второй автомобилист. Устанавливаются все детали случившегося.

Вячеслав Рыжков

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