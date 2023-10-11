Жалобу Лилии Чанышевой на приговор рассмотрят в закрытом режиме

В Верховном суде Башкирии рассмотрят в закрытом режиме апелляционную жалобу на приговор экс-координатора уфимского «Штаба Навального» («Штабы Навального» признаны в РФ экстремистскими и запрещены) Лилии Чанышевой (включена в список экстремистов и террористов), сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне Кировский райсуд Уфы признал госпожу Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участии в деятельности НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ) и приговорил ее к семи с половиной года лишения свободы. Вместе с ней по уголовному делу проходил активист Рустем Мулюков. Он был признан виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и приговорен к двум с половиной года лишения свободы. Оба осужденных подали апелляционные жалобы на приговор, рассмотрение которых назначено на 16 октября. Жалобу на приговор подало и гособвинение.

На днях адвокат активистки Рамиль Гизатуллин сообщил, что ее этапировали из уфимского следственного изолятора №1 в СИЗО №5 в Дюртюлях. Это действие адвокат расценил как нарушение права подзащитной на получение квалифицированной юридической помощи и совместную с защитниками подготовку правовой позиции накануне рассмотрения апелляционной жалобы. Он также отметил, что на основании решения Кировского райсуда Лилия Чанышева должна была содержаться в СИЗО №1 до вступления приговора в силу.

Венера Хисамова

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