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Два футболиста покинули казанский «Рубин»

Два игрока ушли из казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Речь идет о нападающем Мераби Уридии и защитнике Максиме Ширяеве. «Мы благодарим футболистов за время, проведенное в "Рубине", и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» — уточнили в клубе.

Оба футболиста перешли в «Рубин» в феврале этого года. Господин Уридия отыграл 19 встреч за клуб, забив два мяча, а господин Ширяев провел всего пять игр и ни разу не отличился.

"Ъ-Казань"

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