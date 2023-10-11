Два футболиста покинули казанский «Рубин»

Два игрока ушли из казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Речь идет о нападающем Мераби Уридии и защитнике Максиме Ширяеве. «Мы благодарим футболистов за время, проведенное в "Рубине", и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» — уточнили в клубе.

Оба футболиста перешли в «Рубин» в феврале этого года. Господин Уридия отыграл 19 встреч за клуб, забив два мяча, а господин Ширяев провел всего пять игр и ни разу не отличился.

"Ъ-Казань"