Аграрии Ставрополья засеяли 50% от посевных площадей под озимые культуры

В Ставропольском крае озимыми засеяно 917 тыс. га — 50% от запланированной площади посевов. В том числе, под зерно отводится 908,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставрополья.

Отмечается, что аграрии региона увеличили среднесуточные темпы сева, на сегодняшний день они варьируются от 85 до 110 тыс. га.

В Апанасенковском, Советском и Арзгирском округах уже засеяно более 80% от запланированных площадей. Самые большие участки посевов находятся в Ипатовском (145,5 тыс.га), Буденновском (111,9 тыс.га) и Апанасенковском (111,4 тыс.га) округах. Площадь озимых культур под урожай следующего года составляет около 1,9 млн га.

Анастасия Назарова