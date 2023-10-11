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Аграрии Ставрополья засеяли 50% от посевных площадей под озимые культуры

Более 917 тысяч га засеяли озимыми сельхозпредприятия Ставрополья

В Ставропольском крае озимыми засеяно 917 тыс. га — 50% от запланированной площади посевов. В том числе, под зерно отводится 908,6 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставрополья.

Отмечается, что аграрии региона увеличили среднесуточные темпы сева, на сегодняшний день они варьируются от 85 до 110 тыс. га.

В Апанасенковском, Советском и Арзгирском округах уже засеяно более 80% от запланированных площадей. Самые большие участки посевов находятся в Ипатовском (145,5 тыс.га), Буденновском (111,9 тыс.га) и Апанасенковском (111,4 тыс.га) округах. Площадь озимых культур под урожай следующего года составляет около 1,9 млн га.

Анастасия Назарова

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