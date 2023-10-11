В Хакасии выставили на торги участок каменного угля за 1,28 млрд рублей

В Республике Хакасия на торги выставили право пользования участком Восточный на Черногорском каменноугольном месторождении для разведки и добычи полезных ископаемых (уголь каменный). Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) проведет аукцион 1 декабря. Заявки принимаются до 10 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стартовая цена лота 1,28 млрд руб. Срок пользования недрами – 20 лет. Участок площадью 5,5 км2 находится в Усть-Абаканском районе. Севернее, западнее и южнее участка расположены крупные угледобывающие предприятия, ведущие разработку Черногорского каменноугольного месторождения открытым и подземным способами. С городами Черногорск (14 км), Абакан (16 км) и горнодобывающими предприятиями объект связан сетью грунтовых и асфальтированных дорог. К горнодобывающим предприятиям проведена ЛЭП.

По состоянию на 1 января 2022 года на участке Восточный учитываются запасы: А+В+C1 94,5 тыс. тонн.

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Александр Киселев