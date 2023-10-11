Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девелопер «Мегаполис» построит дома в Рабочем поселке и во Владимирском

Структуры девелопера «Мегаполис» получили разрешения на строительство двух домов в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Как указано в реестре разрешений на строительство на сайте краевого минимущества, новые многоквартирные дома компания возведет на ул. Лифанова, 38, и Ижевской, 38.

Фото: Домклик

Фото: Домклик

Компания «Мегаполиса» ООО СЗ «Келш» занимается строительством многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на ул. Лифанова, 38. Разрешительную документацию общество получило 5 июля. Площадь земельного участка под новостройку составляет 2,8 тыс. кв. м. Как указано на сайте «Мегаполиса», по этому адресу возводится дом «Логика», его сдача в эксплуатацию намечена на III квартал 2025 года.

Возведением дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по ул. Ижевской, 38, занимается ООО СЗ «ПЗТИ», разрешение получено 6 июля. Территория под новостройкой имеет площадь 8,6 тыс. кв. м, информации об этом объекте на сайте застройщика пока нет.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...