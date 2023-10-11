Девелопер «Мегаполис» построит дома в Рабочем поселке и во Владимирском

Структуры девелопера «Мегаполис» получили разрешения на строительство двух домов в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми. Как указано в реестре разрешений на строительство на сайте краевого минимущества, новые многоквартирные дома компания возведет на ул. Лифанова, 38, и Ижевской, 38.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Домклик Фото: Домклик

Компания «Мегаполиса» ООО СЗ «Келш» занимается строительством многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения на ул. Лифанова, 38. Разрешительную документацию общество получило 5 июля. Площадь земельного участка под новостройку составляет 2,8 тыс. кв. м. Как указано на сайте «Мегаполиса», по этому адресу возводится дом «Логика», его сдача в эксплуатацию намечена на III квартал 2025 года.

Возведением дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой по ул. Ижевской, 38, занимается ООО СЗ «ПЗТИ», разрешение получено 6 июля. Территория под новостройкой имеет площадь 8,6 тыс. кв. м, информации об этом объекте на сайте застройщика пока нет.