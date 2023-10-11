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Реконструкцию бассейна «Лазурный» проведет «Горстройзаказчик»

«Агентство по строительству» мэрии Ярославля выбрало подрядчика для проектирования и реконструкции бассейна «Лазурный». Информация об этом размещена в системе госзакупок.

бассейн "Лазурный"

бассейн "Лазурный"

Фото: мэрия Ярославля

бассейн "Лазурный"

Фото: мэрия Ярославля

Реконструировать муниципальный бассейн будет принадлежащее мэрии АО «Горстройзаказчик». Компания стала единственной, принявшей участие в запросе ценовых предложений. «Горстройзаказчик» будет выполнять работы по начальной максимальной цене в 609 млн 350 тыс. руб.

Работы планируется завершить к 1 октября 2025 года. В ходе реконструкции планируется полностью заменить все оборудование бассейна. Длина чаши бассейна останется прежней — 50 метров.

Антон Голицын

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